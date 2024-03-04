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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правительство выделит 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Правительство выделит 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Часть из этой суммы также предназначена награжденным орденом или медалью "Родительская слава" Правительство выделит еще более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом или медалью "Родительская слава".

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