Правительство выделит 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Часть из этой суммы также предназначена награжденным орденом или медалью "Родительская слава" Правительство выделит еще более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом или медалью "Родительская слава".
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