Посол Барбин: Гренландия не рассматривает перспективу присоединения к США

Гренландия стремится к развитию взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе с Соединёнными Штатами Америки, однако вопрос о статусе острова должен решаться исключительно на основе воли её жителей в рамках действующего законодательства Дании, без какого-либо вмешательства извне, заявил в интервью РИА Новости Владимир Барбин, посол Российской Федерации в Королевстве Дания.