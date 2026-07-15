Все уже читали последние новости от министерства нашего профильного? Всё, полный крах образования.
"Математику сократили!" Новости о крахе образования разбирает завуч со стажем.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Лариса, а Вы дальше заготовка не читали, зато комментарий пишите! Короче говоря, ваш комментарий не соответствует действительности, извините, Вы пукнул в лужу
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3 н.
Людмила Фирстова
Читать научитесь не только заголовок, а всю статью!
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3 н.
Людмила Фирстова
Николай, а Вы, "умник", сначала читать научитесь! Хотя нечего удивляться, если Вы в 73 года ещё студент😱
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2 н.
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