Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 801 подписчик

"Математику сократили!" Новости о крахе образования разбирает завуч со стажем.

"Математику сократили!" Новости о крахе образования разбирает завуч со стажем.

Все уже читали последние новости от министерства нашего профильного? Всё, полный крах образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Лариса, а Вы дальше заготовка не читали, зато комментарий пишите! Короче говоря, ваш комментарий не соответствует действительности, извините, Вы пукнул в лужу
Ответить
3 н.
Людмила Фирстова
Читать научитесь не  только заголовок, а всю статью!
Ответить
3 н.
Людмила Фирстова
Николай, а Вы, &quot;умник&quot;, сначала  читать научитесь! Хотя нечего удивляться, если Вы в 73 года ещё студент😱
Ответить
2 н.