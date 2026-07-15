"Математику сократили!" Новости о крахе образования разбирает завуч со стажем.

Людмила Фирстова Лариса, а Вы дальше заготовка не читали, зато комментарий пишите! Короче говоря, ваш комментарий не соответствует действительности, извините, Вы пукнул в лужу

Людмила Фирстова Читать научитесь не только заголовок, а всю статью!