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Сперцян после 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» настраивался, зная, что «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Понимали, что можем оторваться» 

— Настраивались на победу, как и всегда. Ждали сложного матча. В перерыве нам сказали, в чем добавить.

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