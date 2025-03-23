Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошла ежегодная международная выставка потребительской электроники CES. Крупные компании и малоизвестные стартапы представили новейшие гаджеты и прототипы, которые ясно дают понять, что будущее уже наступило.
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