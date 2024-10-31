Дубинский обвинил Киев в подогревании грузинского майдана AlexCoderДубинский обвинил Киев в подогревании грузинского майдана AlexCoder На карте может появиться новая горячая точка Обстановка на международной арене оставляет желать лучшего.
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