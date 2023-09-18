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Кристиан Хорнер: «Ред Булл» не может винить технические директивы – мы внесли ноль изменений»

На Гран-при Сингапура чемпионы мира впервые в сезоне не выиграли гонку и оказались за пределами подиума.

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