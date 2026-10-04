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Царьград

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Миллионы на пансионы, годы на язык: Как изменилась жизнь детей знаменитых предателей

Миллионы на пансионы, годы на язык: Как изменилась жизнь детей знаменитых предателей

Отъезд артистов за рубеж после 2022 года круто изменил жизнь их семей — и в первую очередь ударил по детям.

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