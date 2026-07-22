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Информационная тень: исследователи нашли три необучаемых класса для языковых моделей

Информационная тень: исследователи нашли три необучаемых класса для языковых моделей

Группа исследователей представила на arXiv препринт, в котором вводится концепция «информационной тени» — набора структурных ограничений, не позволяющих языковым моделям (ЯМ) усваивать определённые знания вне зависимости от объёмов обучающих данных.

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