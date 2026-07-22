Информационная тень: исследователи нашли три необучаемых класса для языковых моделей

Группа исследователей представила на arXiv препринт, в котором вводится концепция «информационной тени» — набора структурных ограничений, не позволяющих языковым моделям (ЯМ) усваивать определённые знания вне зависимости от объёмов обучающих данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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