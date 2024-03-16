Проводы зимы 2024: традиции, история, как и где отпраздновать

Что такое проводы зимы и откуда взялась эта традиция? Как правильно проводить зиму согласно старинным народным обычаям? Когда провожают зиму в 2024 году? В нашем материале мы ответим на все эти вопросы, а также расскажем, на какие приметы следует обратить внимание в этот период и куда сходить, чтобы отпраздновать это событие.