Трамп созвонится с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

К утру произошло множество событий: Либерийский танкер атакован у Черного моря, Трамп планирует звонок Путину для урегулирования на Украине, британская полиция задержала седьмого подозреваемого в теракте, а Оман эвакуировал экипаж танкера в Ормузском проливе.