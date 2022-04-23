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В Армении ответили на обвинения в подрывной работе биолабораторий

В Армении ответили на обвинения в подрывной работе биолабораторий

Посещение находящихся в Армении «биолабораторий» специалистами из России, США и Евросоюза было организовано в рамках сотрудничества с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, заявили в минздраве Армении, 22 апреля сообщило агентство Sputnik Армения.

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