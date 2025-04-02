Metroid Prime 4: Beyond на Nintendo Switch 2 будет работать в режиме качества 4K@60 FPS Metroid Prime 4: Beyon...

Metroid Prime 4: Beyond на Nintendo Switch 2 будет работать в режиме качества 4K@60 FPSMetroid Prime 4: Beyond значительно обновится на Nintendo Switch 2, получив поддержку двух различных режимов отображения с высоким разрешением и частотой кадров.
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