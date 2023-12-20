В Перми не будут строить новую сцену Пермского театра оперы и балета

В Перми не планируют строить новую сцену Пермского театра оперы и балета. Деньги на нее в бюджете не запланированы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии