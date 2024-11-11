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Ректор частного вуза в Петербурге стал фигурантом дела о незаконной миграции

Ректор частного вуза в Петербурге стал фигурантом дела о незаконной миграции

Ректор частного петербургского вуза стал фигурантом дела о незаконной миграции. По версии следствия, глава Реставрационно-строительного института вместе с помощниками незаконно оформлял для иностранцев фиктивные приглашения на прохождение обучения.

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