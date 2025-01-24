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Царьград

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Памфилова: Высокая явка и готовность участков на выборах в Белоруссии

Памфилова: Высокая явка и готовность участков на выборах в Белоруссии

На президентских выборах в Белоруссии, как отмечает Памфилова, избирательная кампания проходит в полном соответствии с законодательством.

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