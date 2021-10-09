Читателей WP возмутили преступные действия сотрудников посольства США в Москве

Министерство иностранных дел России направило ноту в посольство США, чтобы лишить провинившихся американских сотрудников дипломатической неприкосновенности.
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