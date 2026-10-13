За 13 октября системы ПВО РФ перехватили 70 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Источник фото: РИА Новости «В течение дня в период с 8.
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