Кардиолог Хачирова: следует выяснить индивидуальную дозу кофеина и соблюдать её

Врач-кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно полностью исключать кофе из рациона, следует лишь соблюдать суточную дозу, не оказывающую негативного влияния на организм.