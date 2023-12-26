Кардиолог Хачирова: следует выяснить индивидуальную дозу кофеина и соблюдать её

Врач-кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно полностью исключать кофе из рациона, следует лишь соблюдать суточную дозу, не оказывающую негативного влияния на организм.
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