Украина нанесла удары по российским регионам в тысяче и более километров от границы

В последние дни несколько российских регионов, находящихся на значительном расстоянии от границы с Украиной, подверглись атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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