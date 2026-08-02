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FiNE NEWS

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Украина нанесла удары по российским регионам в тысяче и более километров от границы

В последние дни несколько российских регионов, находящихся на значительном расстоянии от границы с Украиной, подверглись атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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