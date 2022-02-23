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МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

МИД Украины в среду, 23 февраля, рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию России. «В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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