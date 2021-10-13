Декорирование балкона в квартире - 12 идей для вдохновения на ремонт!

Не знаю почему, но у нас сложился стереотип, что балкон - это кладовка или сарай для хранения всякого хлама, который жалко выбросить - а вдруг пригодится! Ну или потом выброшу, а пока пусть на балконе полежит! Все фото взяты из открытых источников в Интернете! А ведь куда приятнее, выйти утром на уютный балкон с чашечкой ароматного кофе, правда для этого придется встать на полчаса раньше, тихонько прокрасться на кухню, сварить себе кофе и как мышка, прошмыгнуть на балкон и вот допивая последний глоток услышать: -Мааааааааааам! А, что на завтрак! -Дорогааааааааая, ты мне рубашки погладила? Ну что ж - начинаются трудовые будни))))))) Сознание наше начинается меняться и все больше людей превращают свой балкон в еще одно дополнительное уютное место в квартире.