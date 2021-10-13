Квартира, дом, дача

206 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tатьяна Sett
    вы тухлятину, просроченное едите? "остатки со стола.."«Когда приносят о...
  • sahary Спирина
    Забрали Киру из приюта 4-х месячным щенком с заключением договора. Сейчас ей 4 года, из приюта никто ни разу даже не ...«Когда приносят о...
  • вера курьянова (гончарова)
    Собакам обычно дают остатки со стола, а что им надо особенно готовить из хорошего мяса, люди сами этого не имеют.«Когда приносят о...

Декорирование балкона в квартире - 12 идей для вдохновения на ремонт!

Декорирование балкона в квартире - 12 идей для вдохновения на ремонт!

Не знаю почему, но у нас сложился стереотип, что балкон - это кладовка или сарай для хранения всякого хлама, который жалко выбросить - а вдруг пригодится! Ну или потом выброшу, а пока пусть на балконе полежит! Все фото взяты из открытых источников в Интернете! А ведь куда приятнее, выйти утром на уютный балкон с чашечкой ароматного кофе, правда для этого придется встать на полчаса раньше, тихонько прокрасться на кухню, сварить себе кофе и как мышка, прошмыгнуть на балкон и вот допивая последний глоток услышать: -Мааааааааааам! А, что на завтрак! -Дорогааааааааая, ты мне рубашки погладила? Ну что ж - начинаются трудовые будни))))))) Сознание наше начинается меняться и все больше людей превращают свой балкон в еще одно дополнительное уютное место в квартире.

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх