Про бегунков из России и русских мужиков...

Почему так получается, что чуть только запахнет жареным в стране, как богатые и любимые народом люди тут же из неё бегут, а обычные русские мужики берут в руки оружие и идут защищать себя и своего соседа? Почему обласканные властью Урганты, Макаревичи, Пугачёвы, Галкины, Хаматовы, Литвиновы и прочие Гребенщиковы, всю жизнь получающие блага от государства, моментально его предают, а обычные люди, вкалывающие за среднюю зарплату, затягивают пояса, но гордо поднимают российский флаг и клянутся стоять за свою страну до конца? Почему модным и холёным инстаблогерам, которые ещё вчера учили нас жизни, вдруг становится стыдно за русских, а маленькой украинской бабушке, прожившей нелёгкую жизнь, наоборот, становится радостно от встречи с "русскими" солдатами, и она выбегает, чтобы встретить их с Красным Знаменем Победы, которое всю жизнь хранила в покосившемся от времени домике? Почему наши сытые и ни в чём не нуждающиеся артисты, долгие годы не стеснялись брать деньги от нацисткой элиты Украины, Польши и Прибалтики, а сгорбленная, бедная и всю жизнь тяжело трудившаяся бабушка не взяла консервы из рук нациста, который растоптал священное Красное Знамя? Не потому ли, что Россия, для всей нашей элитной мрази, никогда и не существовала? Для них наша страна была лишь кормушкой, где можно было одновременно есть и гадить на руку народа, который даёт тебе корм.