Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Штурмовиков прогнули и заставили Попова на передовую не брать": Фронтовик рассказал о новом повороте в деле генерала "Спартака"

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EADailyСуд или судилище? Обращение генерала Попова к Путину не помогло2-й Западный окружной военный суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, отклонив апелляционную жалобу.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Что происходит?  Ханыгу Чубайса, нахапавшего миллиарды государственных денег,  Путин спокойно отпустил в Израиль, а боевого генерала, умом и бесстрашием приносившего  стране победу за победой, при попустительстве того же Путина запихивают на нары. Даже если он где-то нарушил закон, то надо разбираться с мотивами, учитывать его реальную пользу, которую он принес в прошлых битвах, а больше того, ту, что  может принести в настоящих, где не всё благополучно, и в будущих,   а не запихивать опытного воина на нары только за голые факты. Это неразумно и похоже на вредительство.
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19 час.
наталья иваненко
Складывается впечатление,что такие, как Попов, Суровикин, Теплинский мешают нашим партнерам, &#39;странные дела творятся, зашли ,отошли, то олигархам надо торговать во время СВО ,то стратегические ресурсы продаем англосаксам, а они взамен разведданные и всю военную технику и снаряды Украине,то нас партнеры попросили, то обманули
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12 час.
Лариса Голубицкая
Чубайс,Васильева,Сердюков да и многие другие наворовали не унести и живут припеваючи.А Попов им поперёк горла,видимо воровать не умеет,да и поддержки сверху нет,он не свой.Посадят парня,Фургала же посадили.При Шайгу вся миноборона заворовалась и ничего он на тёплом месте.Что то не так в датском королевстве!!!
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6 час.
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