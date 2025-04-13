"Штурмовиков прогнули и заставили Попова на передовую не брать": Фронтовик рассказал о новом повороте в деле генерала "Спартака"

Геннадий Исаков

Что происходит? Ханыгу Чубайса, нахапавшего миллиарды государственных денег, Путин спокойно отпустил в Израиль, а боевого генерала, умом и бесстрашием приносившего стране победу за победой, при попустительстве того же Путина запихивают на нары. Даже если он где-то нарушил закон, то надо разбираться с мотивами, учитывать его реальную пользу, которую он принес в прошлых битвах, а больше того, ту, что может принести в настоящих, где не всё благополучно, и в будущих, а не запихивать опытного воина на нары только за голые факты. Это неразумно и похоже на вредительство.