ОГАС: каким был «советский интернет», который ведущие СМИ назвали «основой» DeepSeek

В конце января 2025 года сатирическое издание «Панорама» выпустило шуточную новость, что для самой мощной из существующих на сегодняшний день нейросети DeepSeek основой стал программный код советских программистов, написанный в 1985 году.
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