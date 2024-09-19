Эксперт дала советы по подготовке к ОГЭ

Перед подготовкой к ОГЭ нужно определить, какие предметы ученик будет сдавать, поскольку оценка за экзамен влияет только на аттестат, многие выбирают самые легкие предметы, и это является большой ошибкой.
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