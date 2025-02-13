Рынки Азии адаптируются – подсанкционную нефть России оперативно заменяют Татьяна АрестоваРынки нефти в Азии быстро адаптируются к новым санкциям против основного поставщика — России, считает колумнист Reuters Клайд Расселл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии