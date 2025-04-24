25 апреля из Салехарда в зону СВО отправится очередной конвой с гуманитарным грузом. В составе: рыбные консервы, медикаменты, предметы первой необходимости, оборудование для выполнения боевых задач, письма от родных и близких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии