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Три плана Трампа по Украине: СМИ раскрыли детали предложений

Три плана Трампа по Украине: СМИ раскрыли детали предложений

Три плана Трампа по Украине: СМИ раскрыли детали предложений Евгения КомароваДональд Трамп, как утверждается, имеет три варианта плана по завершению конфликта на Украине – СМИ раскрыли детали каждого, указывая на ожидание уступок со стороны Киева.

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