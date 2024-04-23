Акела промахнулся, а Израиль кончился

Nikolia Vovchenko

Автор,исраель не имеет своего оружия в достаточном количестве чтобы воевать...Ведь уже не первый раз исраель предлагает перемирие,за время которого получит американские снаряды...Вот и теперь,окажут ему помощь,будут у него снаряды,может и ракеты появятся