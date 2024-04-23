Заноза
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Заноза

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Акела промахнулся, а Израиль кончился

Акела промахнулся, а Израиль кончился

© REUTERS После сегодняшнего ночного удара по территории Ирана дронами якобы неизвестного происхождения и неофициально-медийным взятием Тель-Авивом на себя ответственности за него стало очевидно, что Израилю предстоит болезненно расхлебывать кашу, которую он сам и заварил ударом по консульству Тегерана в Дамаске.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
MМудрая статья, точные оценки ситуации Так что прогноз для мира хороший.
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21 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,исраель не имеет своего оружия в достаточном количестве чтобы воевать...Ведь уже не первый раз исраель предлагает перемирие,за время которого получит американские снаряды...Вот и  теперь,окажут ему помощь,будут у него снаряды,может и ракеты появятся
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12 час.
И
Искандер
Издохни Израиль, издохни Америка!
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3 час.

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