Гризманн о выходе в 1/4 ЛЧ: «Самое важное – настрой. Хотели показать «МЮ», что против «Атлетико» очень тяжело играть»

Антуан Гризманн прокомментировал выход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий мадридского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первая игра – 1:1).

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