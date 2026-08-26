Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В облцентре спустя 10 дней ликвидировали масштабную аварию на теплосетях

В облцентре спустя 10 дней ликвидировали масштабную аварию на теплосетях

Горячее водоснабжение восстановлено уже более чем в 100 многоквартирных домах смолян Ремонт магистрального трубопровода в Ленинском районе завершен сегодня после масштабной аварии, ещё в прошлый понедельник приведшей к отключению горячей воды на 20-ти улицах Смоленска.

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