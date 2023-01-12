РИА Новый день

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Что значит "ДОЛЖНЫ быть отменены.."?! Это кто такое, чтобы нам указывать?Еврокомиссии напо...
  • Владимир Карпов
    Меня уже зло берёт - в конце то концов когда наши очухаются и создадут свой специальный трибунал над такими как Бербо...Бербок призвала к...
  • Henry Stenton
    По моему она ждет своего ведра дерьма на голову как Латынина!Бербок призвала к...

Белый дом пообещал сотрудничать со следствием по делу о «секретных документах Байдена»

Белый дом пообещал сотрудничать со следствием по делу о «секретных документах Байдена»

Юридический советник президента США Ричард Заубер в четверг, 12 января, заявил, что Белый дом будет взаимодействовать со спецпрокурором Робертом Хёром для расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх