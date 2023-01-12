Белый дом пообещал сотрудничать со следствием по делу о «секретных документах Байдена»

Юридический советник президента США Ричард Заубер в четверг, 12 января, заявил, что Белый дом будет взаимодействовать со спецпрокурором Робертом Хёром для расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом, – сообщают СМИ.