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Царьград

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Зеленский признал, что в жилой застройке под Киевом был склад боеприпасов

Зеленский признал, что в жилой застройке под Киевом был склад боеприпасов

Украинские силовики возбудили дело о халатности после того, как в склад прилетело со стороны России.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что склад боеприпасов, взорвавшийся в селе Милая Киевской области, располагался вблизи жилых домов.

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