Украинские силовики возбудили дело о халатности после того, как в склад прилетело со стороны России.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что склад боеприпасов, взорвавшийся в селе Милая Киевской области, располагался вблизи жилых домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русский и украине...
- Диаспоры будут пл...
- ВВ Диаспоры будут пл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым