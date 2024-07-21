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Спички - не игрушка

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Кощунственная выходка на могиле Пригожина. Люди пришли в ярость: "Дело чести - наказать"

Кощунственная выходка на могиле Пригожина. Люди пришли в ярость: "Дело чести - наказать"

Коллаж Царьграда На Пороховском кладбище вандалы осквернили памятник Евгению Пригожину. Увиденное возмутило граждан, которые призвали детально разобраться, кто же учинил беспорядок.

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людмила макарова
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