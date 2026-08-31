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Царьград

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Роберт Кочарян обвинил Пашиняна в опасной геополитической авантюре

Роберт Кочарян обвинил Пашиняна в опасной геополитической авантюре

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, находясь в СИЗО, обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот втянул страну в опасный конфликт.

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