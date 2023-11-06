Американские вузы охватила волна антисемитизма

Unsplash/Somesh Kesarla Suresh В престижных американских университетах на 400% возросло число проявлений антисемитизма среди студентов с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Bloomberg.
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