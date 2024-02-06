«Водник» разгромил новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 10:1

Матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом закончился очередной победой архангельского клубаМатч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом закончился очередной победой архангельского клубаРезультат сегодняшней игры, в принципе, был предсказуем и ожидаем.