«Водник» разгромил новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 10:1

Матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом закончился очередной победой архангельского клубаМатч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом закончился очередной победой архангельского клубаРезультат сегодняшней игры, в принципе, был предсказуем и ожидаем.
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