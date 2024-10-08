Кадыров призвал отказаться от "средневековых подходов" по отношению к мигрантам

Он считает, что миграционную политику нельзя резко ужесточать Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не подвергать беспорядочной инквизиции" граждан других стран и выступил против ужесточения миграционной политики.
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