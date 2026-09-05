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Флик — о возможном дебюте Жезуса в матче с «Валенсией»: «Есть вероятность, что он сыграет во втором тайме»

Флик — о возможном дебюте Жезуса в матче с «Валенсией»: «Есть вероятность, что он сыграет во втором тайме»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном дебюте нападающего Габриэла Жезуса в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией».

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