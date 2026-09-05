Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном дебюте нападающего Габриэла Жезуса в матче 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией».
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