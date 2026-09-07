В Госдуме раскрыли детали плана США против России и Китая

Стратегия Вашингтона включает экономические, технологические и военно политические инструменты Размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Норвегии, по словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, направлено на усложнение использования Северного морского пути и вытеснение России и Китая из этого региона, пишет "Газета.