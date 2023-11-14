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Франция решила заработать на контрнаступлении ВСУ

Франция решила заработать на контрнаступлении ВСУ

Западные страны все чаще пытаются возместить убытки от помощи ВСУ. Так, Франция предложила Украине перевести поставки вооружений в коммерческий формат, а некоторые страны Европы напрямую заявляют о нежелании продолжать спонсировать офис Зеленского.

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