Минобороны: Над Белгородской областью уничтожено 15 снарядов RM-70 Vampire

В этом регионе также сбит один БПЛА, в Брянской области — два дрона, в Курской — триРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
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