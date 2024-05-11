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Джонсон: заказчиками покушения на Зеленского были его противники на Украине

Ларри Джонсон, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, эксперт, заявил, что заказчиками якобы предотвращенного Службой безопасности Украины покушения на украинского президента Владимира Зеленского были его противники внутри страны.

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