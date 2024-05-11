Ларри Джонсон, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, эксперт, заявил, что заказчиками якобы предотвращенного Службой безопасности Украины покушения на украинского президента Владимира Зеленского были его противники внутри страны.
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