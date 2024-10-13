Два трупа и четыре шприца нашли в квартире на улице Белы Куна. Как стало известно Мойке78, 12 октября тела в квартире дома нашёл отец умершего 34-летнего мужчины.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Два трупа и четыре шприца нашли в квартире на улице Белы Куна. Как стало известно Мойке78, 12 октября тела в квартире дома нашёл отец умершего 34-летнего мужчины.