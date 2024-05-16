Вице-премьер Словакии сообщил, что жизни Фицо ничего не угрожает

Зампред правительства Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба заявил, что жизни премьер-министра республики Роберта Фицо, на которого было накануне совершено покушение, сейчас ничего не угрожает.
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