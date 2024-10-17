Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости

1. Томас Тухель возглавил сборную Англии. Он приступит к работе 1 января. 2. Опубликован календарь Мир РПЛ на три последних тура перед зимней паузой: «Спартак» примет «Локо» 23 ноября и сыграет на выезде с «Краснодаром» 1 декабря.