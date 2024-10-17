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Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости

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