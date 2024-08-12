Путин назвал весомой поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса

Деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах российской армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку от малого бизнеса, волонтеров, общественных и патриотических организаций и граждан.
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