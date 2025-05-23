«Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

На линии соприкосновения между ДНР и Днепропетровской областью зафиксировано использование боевиками «Айдара» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) полевых крематориев для оперативного уничтожения тел погибших.
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