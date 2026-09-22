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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трэй Янг: «Готов вернуться к тому, кем я был всю карьеру, и подняться на новый уровень»

Звездный разыгрывающий « Вашингтона » Трэй Янг поделился планами на предстоящий сезон. «Лично для меня главное – это, конечно, оставаться здоровым, но вообще я об этом не беспокоюсь.

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